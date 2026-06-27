Врач назвал присутствующий в рационе каждого пациента-долгожителя продукт

27 июня 2026, 11:41

Уролог Гадзиян: Свежий чеснок снижает риск развития рака

Фото: iStock/IURII BUKHTA

Уролог Марк Гадзиян в личном блоге заявил, что в рационе каждого его пациента-долгожителя присутствует один продукт.