Врач назвал присутствующий в рационе каждого пациента-долгожителя продукт
Уролог Марк Гадзиян в личном блоге заявил, что в рационе каждого его пациента-долгожителя присутствует один продукт.
Гадзян был приятно удивлён состоянием здоровья некоторых пациентов в возрасте от 89 до 95 лет. Выяснилось, что они ежедневно употребляют свежий чеснок. Узнав об этом, врач решил более детально изучить полезные свойства этого продукта.
В ходе исследования доктор обнаружил, что чеснок обладает антиоксидантными, антимутагенными и противовоспалительными свойствами. Благодаря этому он снижает риск развития онкологических заболеваний. Гадзян отметил, что чеснок полезен как компонент рациона, но не может заменить медицинские обследования и необходимое лечение.
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