В Москве крупное ДТП парализовало движение на МКАД
В Москве на МКАД столкнулись автомобили и создали многокилометровый затор. Об этом информирует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Дорожно-транспортное происшествие произошло на внешней стороне 42-го километра МКАД. Авария серьёзно осложнила дорожную ситуацию на этом участке магистрали.
Транспортный поток в районе ДТП замедлился, пробка достигла протяженности в шесть километров. На месте происшествия дежурят городские оперативные службы. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства столкновения и выясняют, есть ли пострадавшие, оценивают степень тяжести их состояния, если таковые имеются.
Представители Дептранса советуют автомобилистам заранее искать альтернативные пути и объезжать этот отрезок МКАД, чтобы избежать длительного простоя в заторе.
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