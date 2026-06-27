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В Москве крупное ДТП парализовало движение на МКАД

В Москве на 42-м км МКАД произошла авария, движение затруднено на шесть км
Фото: Istock/Kichigin

В Москве на МКАД столкнулись автомобили и создали многокилометровый затор. Об этом информирует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



Дорожно-транспортное происшествие произошло на внешней стороне 42-го километра МКАД. Авария серьёзно осложнила дорожную ситуацию на этом участке магистрали.

Транспортный поток в районе ДТП замедлился, пробка достигла протяженности в шесть километров. На месте происшествия дежурят городские оперативные службы. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства столкновения и выясняют, есть ли пострадавшие, оценивают степень тяжести их состояния, если таковые имеются.

Представители Дептранса советуют автомобилистам заранее искать альтернативные пути и объезжать этот отрезок МКАД, чтобы избежать длительного простоя в заторе.

Ольга Щелокова

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