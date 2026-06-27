В Москве крупное ДТП парализовало движение на МКАД

27 июня 2026, 12:03

В Москве на 42-м км МКАД произошла авария, движение затруднено на шесть км

Фото: Istock/Kichigin

В Москве на МКАД столкнулись автомобили и создали многокилометровый затор. Об этом информирует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».