В Подмосковье отметили рост спроса на творог

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Более 3,2 тыс. тонн творога приобрели в Московской области в январе 2025 года, что более чем на два процента больше, чем в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В январе текущего года спрос на творог в Подмосковье увеличился на более чем 2% по сравнению с предыдущим месяцев. Всего за месяц через объекты розничной торговли было реализовано более 3,5 тысяч тонн этого продукта. В среднем, жители региона приобретали около 113 тонн творога в день», — говорится в сообщении.Отмечается, что в Московской области представлен широкий ассортимент творога: творог классической жирности от 4 до 18%, домашней жирности 19-23% и обезжиренный (с жирностью менее 0,1%). Продаются также безлактозный творог, зерненый творог и творожки с добавлением орехов, сухофруктов и фруктов.
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Лев Каштанов