В Подмосковье женщина устроила скандал на пляже из-за откровенных нарядов девушек

09 июня 2026, 14:16

Жительница Ивантеевки устроила скандал на пляже из-за девушек в открытых нарядах

Фото: медиасток.рф

В подмосковной Ивантеевке местная жительница устроила скандал на пляже. Она потребовала, чтобы незнакомые девушки покинули зону отдыха. Подробности приводит РЕН ТВ.





Женщину смутили молодые мамы с детьми, которые отдыхали под открытым солнцем. Она заявила, что из-за них её внуки якобы не могут отдыхать на пляже.



Прохожей, видимо, не понравились откровенные наряды девушек. За это она назвала их «гадинами», «женщинами с низкой социальной ответственностью» и другими грубыми словами. Выкрики гражданка сопровождала нецензурной бранью.

«У меня, у дочери, тоже такие дети, она не может сюда ходить, потому что <...> тут раздеваются догола», — пояснила прохожая.