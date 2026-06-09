В Подмосковье женщина устроила скандал на пляже из-за откровенных нарядов девушек
Жительница Ивантеевки устроила скандал на пляже из-за девушек в открытых нарядах
В подмосковной Ивантеевке местная жительница устроила скандал на пляже. Она потребовала, чтобы незнакомые девушки покинули зону отдыха. Подробности приводит РЕН ТВ.
Женщину смутили молодые мамы с детьми, которые отдыхали под открытым солнцем. Она заявила, что из-за них её внуки якобы не могут отдыхать на пляже.
Прохожей, видимо, не понравились откровенные наряды девушек. За это она назвала их «гадинами», «женщинами с низкой социальной ответственностью» и другими грубыми словами. Выкрики гражданка сопровождала нецензурной бранью.
«У меня, у дочери, тоже такие дети, она не может сюда ходить, потому что <...> тут раздеваются догола», — пояснила прохожая.Женщина, которая явно находилась в неадекватном состоянии, назвала себя «генералом юстиции, хозяином города» и позвала полицию. Когда на пляж пришли охранники, она не успокоилась и продолжила кричать. Чем закончился инцидент, не уточняется.