В Серпухове вручили подарочные наборы будущим первоклассникам
Школьные подарочные наборы вручили будущим первоклассникам глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с начальницей окружного управления социального развития Ириной Ермаковой. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Подарки получили ребята из семьи Меркуловых, Игнатовых и Бобарик.
«В семье Меркуловых в первый класс в этом году идут братья Ярослав и Валентин. Не осталась без подарка и их младшая сестра Дарина, которой исполнилось три года. Девочка получила игрушечного павлина — символ Серпухова», — говорится в сообщении.В семье Игнатовых подарочные наборы получили будущие первоклассницы Виктория и Валерия. А в семье Бобарик — маленькая Есения, у которой есть три сестры, две из которых школьницы.
Ребятам передали также поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.