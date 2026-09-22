В Подмосковье отремонтировали 90 км региональных дорог
Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора отремонтировали покрытие на 16 региональных дорогах в рамках ремонтного сезона 2026 года, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Сейчас дорожные службы укрепляют обочины и наносят разметку на обновленных участках. Самый большой объем работ выполнили в Зарайске, где уложили около 22 километров асфальта на Серебряно-Прудском шоссе.
«Работы по ремонту региональных дорог завершаются, дорожники обновили ещё около 90 км покрытия на 16 региональных дорогах в 12 округах Подмосковья, а также наносят разметку и укрепляют обочины. Благодаря ремонту жители и гости региона могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Более 20 километров покрытия заменили в Раменском округе, почти 13 километров — в Шаховской, свыше 11 километров — в Серебряных Прудах и более 6 километров — в Солнечногорске. Новое дорожное полотно также уложили на участках во Фрязине, Бронницах, Балашихе, Электростали, Черноголовке и Павлово-Посадском округе.
Обновленные дороги обеспечили комфортный проезд к жилым домам, школам, больницам, железнодорожным станциям и ключевым туристическим объектам региона. Всего за сезон 2026 года в Подмосковье отремонтируют более 560 километров региональных трасс.