В Подмосковье отремонтировали 90 км региональных дорог

22 сентября 2026, 17:43

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора отремонтировали покрытие на 16 региональных дорогах в рамках ремонтного сезона 2026 года, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».





Сейчас дорожные службы укрепляют обочины и наносят разметку на обновленных участках. Самый большой объем работ выполнили в Зарайске, где уложили около 22 километров асфальта на Серебряно-Прудском шоссе.



«Работы по ремонту региональных дорог завершаются, дорожники обновили ещё около 90 км покрытия на 16 региональных дорогах в 12 округах Подмосковья, а также наносят разметку и укрепляют обочины. Благодаря ремонту жители и гости региона могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.