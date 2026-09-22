В программу капремонта на этот год в Подмосковье вошло 2000 многоквартирных домов
В программу капитального ремонта на 2026 год в Московской области включили более 2000 многоквартирных домов. Об этом сообщил гендиректор регионального Фонда капремонта Дмитрий Сватковский на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства Подмосковья и с главами округов.
По его словам, работы уже завершены в 603 зданиях.
Сватковский также рассказал, как идёт восстановление домов после чрезвычайных ситуаций, когда завершится подготовка к отопительному сезону.
С начала года на имя губернатора поступило более 80 обращений по капитальному ремонту. Одной из самых острых проблем остаются протечки крыш. Однако благодаря техническим обследованиям и дополнительным мерам контроля число таких случаев сократилось.
Что касается подготовки к осенне-зимнему периоду в домах, где идёт капремонт, особый упор делается на систему отопления.
«К 15 октября мы должны закончить все работы. Сегодня 82% объектов готово», – сказал Сватковский.Он добавил, что почти все дома подготовлены к пуску отопления. Остались вопросы только по четырём МКД. Каждый отрабатывают в индивидуальном порядке. Пять округов уже максимально готовы к пуску тепла.
Ранее Воробьёв подчеркнул, что работа правительства региона строиться на внимании к запросам, пожеланиям и предложениям жителей.