В программу капремонта на этот год в Подмосковье вошло 2000 многоквартирных домов

22 сентября 2026, 17:23

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В программу капитального ремонта на 2026 год в Московской области включили более 2000 многоквартирных домов. Об этом сообщил гендиректор регионального Фонда капремонта Дмитрий Сватковский на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства Подмосковья и с главами округов.





По его словам, работы уже завершены в 603 зданиях.



Сватковский также рассказал, как идёт восстановление домов после чрезвычайных ситуаций, когда завершится подготовка к отопительному сезону.



С начала года на имя губернатора поступило более 80 обращений по капитальному ремонту. Одной из самых острых проблем остаются протечки крыш. Однако благодаря техническим обследованиям и дополнительным мерам контроля число таких случаев сократилось.



Что касается подготовки к осенне-зимнему периоду в домах, где идёт капремонт, особый упор делается на систему отопления.

«К 15 октября мы должны закончить все работы. Сегодня 82% объектов готово», – сказал Сватковский.