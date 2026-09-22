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В программу капремонта на этот год в Подмосковье вошло 2000 многоквартирных домов

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В программу капитального ремонта на 2026 год в Московской области включили более 2000 многоквартирных домов. Об этом сообщил гендиректор регионального Фонда капремонта Дмитрий Сватковский на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства Подмосковья и с главами округов.



По его словам, работы уже завершены в 603 зданиях.

Сватковский также рассказал, как идёт восстановление домов после чрезвычайных ситуаций, когда завершится подготовка к отопительному сезону.

С начала года на имя губернатора поступило более 80 обращений по капитальному ремонту. Одной из самых острых проблем остаются протечки крыш. Однако благодаря техническим обследованиям и дополнительным мерам контроля число таких случаев сократилось.

Что касается подготовки к осенне-зимнему периоду в домах, где идёт капремонт, особый упор делается на систему отопления.

«К 15 октября мы должны закончить все работы. Сегодня 82% объектов готово», – сказал Сватковский.
Он добавил, что почти все дома подготовлены к пуску отопления. Остались вопросы только по четырём МКД. Каждый отрабатывают в индивидуальном порядке. Пять округов уже максимально готовы к пуску тепла.

Ранее Воробьёв подчеркнул, что работа правительства региона строиться на внимании к запросам, пожеланиям и предложениям жителей.
Лора Луганская

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