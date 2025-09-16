В Подмосковье отремонтировали более 188 км ЛЭП

16 сентября 2025, 18:07

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

188,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи отремонтировали в Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» с января по август текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





Отремонтировано также оборудование 179 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.



