В Подмосковье отремонтировали более 188 км ЛЭП

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

188,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи отремонтировали в Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» с января по август текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.



Отремонтировано также оборудование 179 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

«Большая часть ремонтных работ проходит в летний период, когда условия для них считаются оптимальными», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Кроме того, в рамках подготовки к холодам сотрудники «Мособлэнерго» расчистили от деревьев и кустарника более 91 га охранных зон ЛЭП.

Всего в текущем году компания планирует отремонтировать 326 километров линий электропередачи и оборудование 215 трансформаторных подстанций и расчистить 110 гектаров ЛЭП.
Лев Каштанов

