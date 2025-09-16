В Подмосковье отремонтировали более 188 км ЛЭП
188,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи отремонтировали в Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» с января по август текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Отремонтировано также оборудование 179 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
Кроме того, в рамках подготовки к холодам сотрудники «Мособлэнерго» расчистили от деревьев и кустарника более 91 га охранных зон ЛЭП.«Большая часть ремонтных работ проходит в летний период, когда условия для них считаются оптимальными», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Всего в текущем году компания планирует отремонтировать 326 километров линий электропередачи и оборудование 215 трансформаторных подстанций и расчистить 110 гектаров ЛЭП.