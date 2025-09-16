В Подмосковье подать документы приставам теперь можно онлайн
Жители региона могут направлять исполнительные листы судебным приставам в электронном виде, отметили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
После решения суда достаточно написать заявление о передаче документа приставам онлайн. Судья подписывает его электронной подписью и отправляет в систему. Как только документ поступает, приставы начинают взыскание — могут арестовать счета или удержать часть зарплаты должника.
Если производство возобновляется, повторно идти в суд не нужно: заявление подают через Госуслуги. Ход дела можно отслеживать в личном кабинете.
Новый формат значительно экономит время, исключает потерю документов и делает процесс взыскания прозрачнее.
