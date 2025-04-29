В Подмосковье отремонтировали более 22 тысяч элементов на детских площадках

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала года в Подмосковье сотрудники муниципальных учреждений и управляющих компаний отремонтировали 22 179 элементов на детских игровых площадках, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Исправность оборудования регулярно проверяют инспекторы. Все выявленные нарушения оперативно передаются специалистам для устранения — безопасность детей остаётся в приоритете. Среди наиболее частых дефектов — повреждённые песочницы, вандальные надписи и облупившаяся краска.
Больше всего работ проведено в Раменском (1927), Пушкинском (1668) и Балашихе (1229).
Большинство неисправностей устраняется в кратчайшие сроки, после чего проблемные участки проходят повторную инспекцию. Жители могут сообщить о повреждениях оборудования через сайт Министерства, обратившись в территориальный отдел.
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Большинство неисправностей устраняется в кратчайшие сроки, после чего проблемные участки проходят повторную инспекцию. Жители могут сообщить о повреждениях оборудования через сайт Министерства, обратившись в территориальный отдел.
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Дайана Хусинова