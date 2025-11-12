В Подмосковье отремонтировали более 350 км дорог к малым населённым пунктам

12 ноября 2025, 09:18

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты Мосавтодора в ходе ремонтного сезона обновили покрытие на более чем 100 участках региональных дорог, ведущих к сёлам, деревням и посёлкам, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







Самым крупным объектом стал участок трассы «Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка» длиной 9 км, где в общей сложности обновили свыше 17 км дорожного полотна. На некоторых отрезках в качестве эксперимента нанесли жёлтую осевую разметку для повышения внимания водителей и снижения риска выезда на встречную полосу.



В Лотошинском округе заменили 30 км асфальтобетонного покрытия на шести участках, включая дороги в деревнях Стрешневы Горы, Клусово, Гаврилово, Котляково, Введенское, Афанасово и Софийское.



В Егорьевском округе новые дороги появились в деревнях Михали и Верейка, а жители посёлка Новый получили удобный выезд на Егорьевское шоссе.



Кроме того, ремонты завершились в Павлово-Посадском, Люберецком, Можайском, Дмитровском и Серпуховском округах. Всего в 2024 году специалисты Мосавтодора обновили около 840 км покрытия на 319 участках региональных дорог.

