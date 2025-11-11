Раменский парк приглашает посетителей на спортивные старты и мастер-классы

11 ноября 2025, 18:03

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Насыщенную развлекательную программу подготовили для посетителей в Раменском городском парке на предстоящие выходные — 15 и 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Выходные в парке начнутся в субботу в 9 утра с пробежки «5 вёрст». Старт на велолыжероллерной трассе.





«Затем в 13:45 для маленьких гостей на детской велотрассе организуют подвижные игры и весёлые старты. А в 15:00 в творческой мастерской начнётся мастер-класс «Мастерим своими руками», — говорится в сообщении.