Раменский парк приглашает посетителей на спортивные старты и мастер-классы
Насыщенную развлекательную программу подготовили для посетителей в Раменском городском парке на предстоящие выходные — 15 и 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Выходные в парке начнутся в субботу в 9 утра с пробежки «5 вёрст». Старт на велолыжероллерной трассе.
«Затем в 13:45 для маленьких гостей на детской велотрассе организуют подвижные игры и весёлые старты. А в 15:00 в творческой мастерской начнётся мастер-класс «Мастерим своими руками», — говорится в сообщении.В воскресенье в 15:05 на велотрассе стартует анимационная и спортивная игровая программа. В 16:20 посетителей ждёт ещё один творческий мастер-класс, а в 17:00 на площадке «Лира» начнутся танцы в ретро-стиле.