Курьеры устроили стрельбу в подмосковном Видном
В подмосковном городе Видное курьеры нарушили общественный порядок: они устроили стрельбу из пневматического пистолета. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По данным ведомства, полицейские задержали одного из участников инцидента и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Мужчину привлекли к административной ответственности.
Также известно, что в результате стрельбы, учинённой курьерами на 3-ей Радиальной улице в Видном , никто не пострадал. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность второго хулигана и выясняют, где он сейчас находится.
Ранее на набережной Марка Шагала в Москве, в канализационном люке около строительного объекта, были найдены тела трёх рабочих.
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