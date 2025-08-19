Коммунальную технику Подмосковья начали готовить к зиме
Подмосковные коммунальщики приступили к подготовке к осенне-зимнему сезону. Особое внимание при этом уделяется состоянию спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В настоящее время проводится осмотр коммунально-уборочной техники, заключаются договоры на её ремонт, закупаются запчасти и расходные материалы. Ход подготовки коммунальных служб к зиме обсудят на этой неделе.
«Мы проведём большую отраслевую встречу с руководителями муниципальных бюджетных учреждений, в том числе, для обсуждения хода подготовительных работ. Обсудим, на что предстоит сделать упор, определим приоритетные направления на ближайшие месяцы», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.В преддверии зимы ведётся также работа по обеспечению коммунальщиков уборочным инвентарём. На каждого работника должно приходиться по два ледоруба и три снеговые лопаты.