В Подмосковье отремонтировали остановки в десяти округах
Ремонт остановочных павильонов провели специалисты Мосавтодора в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы проходили на региональных дорогах в городах и малых населённых пунктах.
«В городской черте остановки привели в порядок на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Комсомольская в Красногорске, на проспекте Мира во Фрязине, на Гражданской улице в Дедовске, на Советском проспекте в Ивантеевке, на улице Московская в Можайске и на проспекте Юных Ленинцев в Подольске», — говорится в сообщении.Кроме того, павильоны отремонтировали на Центральной улице в селе Афанасово под Мытищами и на дорогах в селе Иудино Сергиево-Посадского округа и в селе Игумново округа Серпухов.