В Подмосковье отремонтировали остановки в десяти округах

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт остановочных павильонов провели специалисты Мосавтодора в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Работы проходили на региональных дорогах в городах и малых населённых пунктах.

«В городской черте остановки привели в порядок на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Комсомольская в Красногорске, на проспекте Мира во Фрязине, на Гражданской улице в Дедовске, на Советском проспекте в Ивантеевке, на улице Московская в Можайске и на проспекте Юных Ленинцев в Подольске», — говорится в сообщении.
Кроме того, павильоны отремонтировали на Центральной улице в селе Афанасово под Мытищами и на дорогах в селе Иудино Сергиево-Посадского округа и в селе Игумново округа Серпухов.
Лев Каштанов

