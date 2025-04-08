В Подмосковье за ночь обработали от наледи около 15,5 тыс. км дорог

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Около 5,5 тыс. километров муниципальных и 10 тысяч региональных дорог Московской области обработали противогололёдными материалами в ночь на 8 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Особое внимание при противогололедной обработке дорожные службы региона уделили опасным участкам —эстакадам, мостам, крутым поворотам и съездам», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что работы по очистке дорог от снега и обработке от гололедицы будут продолжаться в Московской области в течение всего дня. В этих работах задействовано 1,2 тыс. единиц спецтехники.
В министерстве напомнили, что зимняя погода с минусовыми температурами и снегопадами продолжится в столичном регионе до конца недели и призвали водителей быть особенно внимательными за рулём и не выезжать на летней резине.
Читайте также:
С подмосковных улиц за неделю эвакуировали около 4 тысяч машин
Загруженность дорог Подмосковья утром 8 апреля составила четыре балла
В Подмосковье по нацпроекту обновят более 95 участков дорог к медучреждениям
Лев Каштанов