В Подмосковье отремонтировали освещение на десяти дорогах региона
На прошлой неделе специалисты Мосавтодора восстановили освещение на десяти дорогах в разных округах Московской области. Дорожники отремонтировали светильники и линии электропередачи, которые вышли из строя, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Работы провели на Тураевской улице в Лыткарино, ул.Гребенская Гора в Щёлково, ул.Хлебникова в Егорьевске, Студенческом проезде в Ивантеевке и Пригородной улице в Балашихе.
На пяти дорогах в малых населённых пунктах также восстановили освещение:
- Южная улица в посёлке Малаховка (Люберцы),
- Центральная улица в деревне Цибино (Воскресенск),
- 4-й км Домодедовского шоссе (Домодедово),
- Сиреневая улица в деревне Алеево (Ступино),
- деревня Ягунино (Одинцово).