В Подмосковье отремонтировали освещение на десяти дорогах региона

23 декабря 2025, 12:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора восстановили освещение на десяти дорогах в разных округах Московской области. Дорожники отремонтировали светильники и линии электропередачи, которые вышли из строя, сообщили в Минтрансе Подмосковья.





Работы провели на Тураевской улице в Лыткарино, ул.Гребенская Гора в Щёлково, ул.Хлебникова в Егорьевске, Студенческом проезде в Ивантеевке и Пригородной улице в Балашихе.



На пяти дорогах в малых населённых пунктах также восстановили освещение: