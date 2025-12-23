Достижения.рф

В Подмосковье отремонтировали освещение на десяти дорогах региона

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора восстановили освещение на десяти дорогах в разных округах Московской области. Дорожники отремонтировали светильники и линии электропередачи, которые вышли из строя, сообщили в Минтрансе Подмосковья.



Работы провели на Тураевской улице в Лыткарино, ул.Гребенская Гора в Щёлково, ул.Хлебникова в Егорьевске, Студенческом проезде в Ивантеевке и Пригородной улице в Балашихе.

На пяти дорогах в малых населённых пунктах также восстановили освещение:

  • Южная улица в посёлке Малаховка (Люберцы),
  • Центральная улица в деревне Цибино (Воскресенск),
  • 4-й км Домодедовского шоссе (Домодедово),
  • Сиреневая улица в деревне Алеево (Ступино),
  • деревня Ягунино (Одинцово).
В Минтрансе подчеркнули, что дорожники еженедельно обследуют региональные дороги, чтобы поддерживать в нормативном состоянии элементы инфраструктуры, влияющие на безопасность движения: освещение, светофоры, дорожные знаки и искусственные неровности.
Ирина Паршина

