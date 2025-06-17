В Подмосковье в этом году капитально отремонтируют ещё более 840 фасадов МКД

17 июня 2025, 22:07

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области в этом году проведут капитальный ремонт ещё 842 фасадов многоквартирных домов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.







«В рамках программы капремонта подмосковные специалисты проводят комплексные мероприятия по обновлению фасадов многоквартирных домов в 53 округах. Ключевой этап сохранения долговечности здания и его эстетической составляющей – ремонт фасада», – отметили в ведомстве.