В Подмосковье в этом году капитально отремонтируют ещё более 840 фасадов МКД
В Московской области в этом году проведут капитальный ремонт ещё 842 фасадов многоквартирных домов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В рамках программы капремонта подмосковные специалисты проводят комплексные мероприятия по обновлению фасадов многоквартирных домов в 53 округах. Ключевой этап сохранения долговечности здания и его эстетической составляющей – ремонт фасада», – отметили в ведомстве.Проверить, включён ли дом в программу капремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на интерактивной карте.