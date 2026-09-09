В Подмосковье отремонтировали восемь остановок

09 сентября 2026, 13:59

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восемь остановочных павильонов отремонтировали на региональных дорогах в семи округах Московской области специалисты Мосавтодора за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В частности, в Пушкинском округе в порядок привели сразу две остановки общественного транспорта — на улице Академика Янгеля в городе Красноармейск и на улице Мира в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино.





«В городской черте работы провели на Колхозной улице в Подольске, на улице Октябрьской Революции в Коломне и на проспекте Пацаева в Долгопрудном», — говорится в сообщении.