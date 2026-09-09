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В Электростали 15 сентября проведут донорскую акцию

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Электростали во вторник, 15 сентября. Мероприятие состоится на базе Молодёжного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

«Акция будет проходить с девяти утра до полудня. Для участия необходимо предварительно записаться. Запись откроется 10 сентября на портале «Доноры Подмосковья», — говорится в сообщении.
За два-три дня до сдачи крови донорам следует отказаться от острой, копчёной, солёной и жирной пищи и алкоголя, а за 72 часа до процедуры — исключить приём анальгетиков и аспирина.

Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день донации и дополнительный день отдыха.
Лев Каштанов

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