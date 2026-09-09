В Электростали 15 сентября проведут донорскую акцию

09 сентября 2026, 13:19

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Электростали во вторник, 15 сентября. Мероприятие состоится на базе Молодёжного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.





«Акция будет проходить с девяти утра до полудня. Для участия необходимо предварительно записаться. Запись откроется 10 сентября на портале «Доноры Подмосковья», — говорится в сообщении.