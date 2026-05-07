В Подмосковье отремонтируют более 90 км дорог к памятникам

07 мая 2026, 10:16

Свыше 20 участков региональных дорог, ведущих к памятникам и мемориальным комплексам, отремонтируют в Московской области в текущем году. Общая протяжённость обновлённых трасс составит более 90 километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«Сейчас покрытие меняют на трёх таких дорогах в Серпухове, Клину и Жуковском», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.