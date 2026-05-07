В Подмосковье отремонтируют более 90 км дорог к памятникам
Свыше 20 участков региональных дорог, ведущих к памятникам и мемориальным комплексам, отремонтируют в Московской области в текущем году. Общая протяжённость обновлённых трасс составит более 90 километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Сейчас покрытие меняют на трёх таких дорогах в Серпухове, Клину и Жуковском», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.В Жуковском ремонтируют участок Туполевского шоссе протяжённостью три с половиной километра. Эта дорога ведёт к памятнику самолёту Ту-144. В Серпухове работы ведут на четырёхкилометровом участке трассы «Лукьяново — Птицесовхоз», по которой можно доехать до памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям деревни Щеболово. А в Клину обновляют 17 километров покрытия на дороге «М-10 «Россия» —Зубово — МБК», ведущей к воинскому мемориалу у СНТ «Гермес».