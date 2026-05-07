Загруженность дорог в Подмосковье утром 7 мая составила пять баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Киевское, Калужское, Ярославское, Дмитровское и Каширское», — говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.