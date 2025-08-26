Избирательная комиссия Подмосковья отметила 30-летие
22 августа в зале приемов Правительства Московской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию избирательной комиссии Подмосковья.
Мособлизбирком отметил свой юбилей в кругу большой семьи. Среди гостей были члены Избирательной комиссии, сотрудники аппарата, представители территориальных и участковых комиссий, а также сотрудники правоохранительных органов — всего более 100 человек со всех уголков региона.
С поздравлениями к присутствующим обратилась вице-губернатор Мария Нагорная, которая вручила благодарности и письма от Губернатора Московской области. Затем слово взял председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин, который также наградил почетными грамотами и представил новую эмблему облизбиркома.
Это мероприятие стало отличной возможностью подвести промежуточные итоги совместной работы, оценить результаты многолетнего труда, настроиться на предстоящие избирательные кампании.
