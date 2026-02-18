В строящейся школе в ЖК «Резиденции Сколково» начались отделочные работы

18 февраля 2026, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Работы по отделке помещений начались в школе, которую строят в составе жилого комплекса «Резиденция Сколково» на территории Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В новой школе смогут учиться 750 учеников. Сдать объект в эксплуатацию должны до конца 2026 года.





«Строительство началось в сентябре 2023 года. К настоящему моменту в здании завершили устройство монолитного каркаса и кровли, кладку наружных и внутренних стен, установили окна и лифты», — говорится в сообщении.