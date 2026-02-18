В строящейся школе в ЖК «Резиденции Сколково» начались отделочные работы
Работы по отделке помещений начались в школе, которую строят в составе жилого комплекса «Резиденция Сколково» на территории Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В новой школе смогут учиться 750 учеников. Сдать объект в эксплуатацию должны до конца 2026 года.
«Строительство началось в сентябре 2023 года. К настоящему моменту в здании завершили устройство монолитного каркаса и кровли, кладку наружных и внутренних стен, установили окна и лифты», — говорится в сообщении.Общая площадь школы составляет более 12,4 тыс. квадратных метров. Согласно плану, там предусмотрены универсальные учебные классы, кабинеты для изучения иностранных языков, лаборатории, библиотека, спортивный и актовый залы, медпункт и различные административные помещения.