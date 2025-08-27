Более 45,5 тыс. жителей Подмосковья подали заявления на участие в ДЭГ на выборах

27 августа 2025, 18:29

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Уже более 45,5 тыс. жителей Подмосковья подали заявления на участие в дистанционном электронном на предстоящих в сентябре выборах. Об этом сообщил в пресс-службе Мособлизбиркома.





Жители Московской области продолжают выбирать для себя удобные способы отдать свой голос. Уже давно нет нужды подстраиваться под дни голосования.

«Выбрать удобный способ может каждый, независимо от местонахождения и физических возможностей. Можно, например, проголосовать дистанционно. Воспользоваться ДЭГ хотят 45 553 подмосковных избирателя. Именно столько заявлений подано по состоянию на 27 августа. Лидерами по количеству заявлений остаются жители Фрязина, Дмитрова и Балашихи», – отметили в пресс-службе. Желающим проголосовать с помощью ДЭГ нужно успеть подать заявление до 8 сентября.