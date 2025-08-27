Более 45,5 тыс. жителей Подмосковья подали заявления на участие в ДЭГ на выборах
Уже более 45,5 тыс. жителей Подмосковья подали заявления на участие в дистанционном электронном на предстоящих в сентябре выборах. Об этом сообщил в пресс-службе Мособлизбиркома.
Жители Московской области продолжают выбирать для себя удобные способы отдать свой голос. Уже давно нет нужды подстраиваться под дни голосования.
«Выбрать удобный способ может каждый, независимо от местонахождения и физических возможностей. Можно, например, проголосовать дистанционно. Воспользоваться ДЭГ хотят 45 553 подмосковных избирателя. Именно столько заявлений подано по состоянию на 27 августа. Лидерами по количеству заявлений остаются жители Фрязина, Дмитрова и Балашихи», – отметили в пресс-службе. Желающим проголосовать с помощью ДЭГ нужно успеть подать заявление до 8 сентября.В этом году выборы будут проходить с 12 по 14 сентября. В Подмосковье в Единый день голосования жители изберут депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодёжного. В Луховицах намечены довыборы на одно вакантное место.
Проголосовать можно будет как на участке, так и в электронной форме. Чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, нужно заполнить заявление на сайте, используя учётную запись от портала госуслуг.