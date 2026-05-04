В Подмосковье паспорта в торжественной обстановке получили около 800 подростков

04 мая 2026, 12:25

799 подростков из разных округов Московской области получили в апреле свои первые паспорта в торжественной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Для участия в церемонии 14-летним жителям Подмосковья достаточно сообщить об этом желании сотруднику МФЦ при сдаче документов на паспорт.





«Для оформления первого паспорта понадобится свидетельство о рождении, регистрация по месту жительства, две фотографии 3,5×4,5 см и квитанция об оплате госпошлины. Заплатить пошлину можно прямо на месте — в МФЦ», — говорится в сообщении.