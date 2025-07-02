Пьяный мужчина домогался попутчицу в самолете и оставил ей синяки
Пассажирка United Airlines дважды подверглась домогательствам во время рейса и решила подать в суд на авиакомпанию, которая ее не защитила. Об этом информирует канал Fox 32.
В январе прошлого года предпринимательница из США летела рейсом Чикаго — Сан-Диего. Во время полета пьяный мужчина потрогал ее между ног, однако в ответ на жалобу женщины бортпроводник заявил, что не может выгнать человека из самолета, и просто ушел.
Тогда преступник снова начал домогаться попутчицы и даже оставил ей синяки. Экипаж воздушного судна все же попытался пересадить его, но другие пассажиры отказывались сидеть рядом с ним. В результате пьяного мужчину отсадили к выходу из самолета, а по прилете его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Вскоре злоумышленник признал свою вину, а потерпевшая подала на авиакомпанию в суд.
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