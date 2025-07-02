Пьяный мужчина домогался попутчицу в самолете и оставил ей синяки

02 июля 2025, 16:55

Женщина подверглась домогательствам в самолете и подала в суд на авиакомпанию

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Пассажирка United Airlines дважды подверглась домогательствам во время рейса и решила подать в суд на авиакомпанию, которая ее не защитила. Об этом информирует канал Fox 32.