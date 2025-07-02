Министр МВД Ингушетии попал под следствие из-за пропажи 1,2 млрд рублей

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В Ингушетии прошли обыски у министра МВД Михаила Коробкина и в здании полиции по делу о пропаже 1,2 млрд рублей. По данным «Базы», расследование связано с уголовным делом о создании преступного сообщества.



Следствие считает, что подозреваемые начисляли сотрудникам МВД премии без их ведома, а затем обналичивали деньги. Задержаны минимум четыре человека, включая главу центра финансового обеспечения республиканского МВД и начальника финотдела.

Сумма ущерба в ходе расследования выросла более чем вдвое.

Виктория Иванченко

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