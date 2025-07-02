Министр МВД Ингушетии попал под следствие из-за пропажи 1,2 млрд рублей

02 июля 2025, 16:01

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В Ингушетии прошли обыски у министра МВД Михаила Коробкина и в здании полиции по делу о пропаже 1,2 млрд рублей. По данным «Базы», расследование связано с уголовным делом о создании преступного сообщества.