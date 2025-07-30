В Подмосковье пенсионер две недели проходил с проткнутым проволокой животом
В Подмосковье 66-летний пенсионер две недели проходил с проткнутым проволокой животом и не заметил этого. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Как оказалось, житель Красногорска чистил металлической щеткой газонокосилку. Одна из её частичек отлетела и вонзилась мужчине глубоко под кожу. Две недели он проходил, не подозревая о травме, но после его настигла сильная боль.
Врачи нашли в районе пупка проволоку, которая пробыла в теле мужчины с момента чистки газонокосилки. Была проведена операция по удалению инородного предмета из тела пострадавшего. Сейчас жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает.
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