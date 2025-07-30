Во дворе Петербурга 3-летний мальчик выпил из найденной бутылки и оказался в реанимации
Трагический инцидент случился 29 июля в Кировском районе Санкт-Петербурга. 3-летний ребёнок оказался в реанимации из-за бутылки, которую он нашёл на детской площадке. Подробности сообщает «Фонтанка».
Чрезвычайное происшествие произошло у дома на улице Генерала Симоняка. Мальчик во время прогулки с матерью нашёл на детской площадке бутылку с неизвестным веществом и сделал из неё глоток. Впоследствии ему стало плохо, и его экстренно госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.
Врачи после осмотра ребёнка пришли к выводу об отравлении несовершеннолетнего психоактивными веществами. Однако из-за тяжелого состояния мальчика опросить его не удалось. Точная причина ухудшения здоровья станет известна после лабораторных исследований. Правоохранительные органы по факту случившегося проводят проверку.
Ранее сообщалось об инциденте в Бурятии, где ребёнок наелся стеклянной пыли от игрушки.
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