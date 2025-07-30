Во дворе Петербурга 3-летний мальчик выпил из найденной бутылки и оказался в реанимации

30 июля 2025, 11:48

В Петербурге ребёнок оказался в реанимации после глотка неизвестной жидкости во дворе

Фото: Istock/Smith Assavarujikul

Трагический инцидент случился 29 июля в Кировском районе Санкт-Петербурга. 3-летний ребёнок оказался в реанимации из-за бутылки, которую он нашёл на детской площадке. Подробности сообщает «Фонтанка».