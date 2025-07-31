В Подмосковье пенсионер онанировал в подъезде на детей
В подмосковном Пушкине пенсионер онанировал в подъезде на детей, которые играли на детской площадке. Об этом сообщает telegram-канал «под100личка».
Инцидент случился в микрорайоне Серебрянко. В подъезде одного из домов пенсионер смотрел через окно на детей, играющих на детской площадке, и при этом онанировал. Весь процесс был снят на камеру, весевшую в помещении.
На происшествие быстро отреагировали не только полицейские, но и общественники. Пенсионер сейчас находится у правоохранителей и дает показания.
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