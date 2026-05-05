В Подмосковье скорая помощь опрокинулась после жёсткого ДТП
В Подмосковье произошло жёсткое ДТП с участием машины скорой помощи. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Чрезвычайное происшествие случилось в посёлке Большевик Серпуховского городского округа. Предварительно, водитель легкового автомобиля подрезал карету скорой помощи. От удара «скорая» потеряла управление и опрокинулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека — водитель и фельдшер спецтранспорта. Медики оказывают им необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в Санкт-Петербурге катер с людьми на скорости влетел в опору моста.
