В Коми 14-летний мальчик высматривал выдру под водой и провалился под лёд
В Коми 14-летний школьник провалился под лёд, когда высматривал выдру под водой. Об этом сообщает komiinform.ru.
Инцидент случился в конце апреля в городе Инте. Школьник вместе с приятелем пытались разглядеть выдру под водой. В какой-то момент весенний лёд треснул, и мальчик мгновенно ушёл под воду.
Рядом в это время гулял мужчина с собакой. Он без раздумий бросился в реку. К тому моменту школьник уже скрылся подо льдом. Мужчина не сразу отыскал ребёнка в тёмной воде. Когда спасатель наконец нашёл его, тот не смог ухватиться за поводок.
Тогда мужчина схватил школьника за руку и вытащил из водоёма. На берегу он оперативно очистил дыхательные пути потерпевшего от воды. Затем гражданин довёл промокшего, замёрзшего и испуганного ребёнка до дома.
