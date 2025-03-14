В Подмосковье пенсионера придавило шкафом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
75-летний житель Сергиево-Посадского округа случайно уронил на себя шкаф и не мог освободиться самостоятельно, ему на помощь пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С просьбой о помощи в единую службу спасения «Система-112» обратилась супруга пострадавшего. Она рассказала, что её муж страдает неврологическим заболеванием и по время приступа опрокинул на себя шкаф. Женщина попыталась сама помочь мужу, но не смогла», — говорится в сообщении.По указанному адресу оперативно прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Спасатели подняли шкаф, аккуратно освободили пенсионера и перенесли его на диван, где медики осмотрели его и оказали необходимую помощь. Госпитализация пенсионеру не потребовалась.
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