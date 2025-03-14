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В Подмосковье пенсионера придавило шкафом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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75-летний житель Сергиево-Посадского округа случайно уронил на себя шкаф и не мог освободиться самостоятельно, ему на помощь пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С просьбой о помощи в единую службу спасения «Система-112» обратилась супруга пострадавшего. Она рассказала, что её муж страдает неврологическим заболеванием и по время приступа опрокинул на себя шкаф. Женщина попыталась сама помочь мужу, но не смогла», — говорится в сообщении.
По указанному адресу оперативно прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Спасатели подняли шкаф, аккуратно освободили пенсионера и перенесли его на диван, где медики осмотрели его и оказали необходимую помощь. Госпитализация пенсионеру не потребовалась.

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#пенсионер
#спасатели
#скорая помощь
Борец Амиров из Подмосковья одержал победу на первенстве Европы
14 марта 2025, 13:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Алибек Амиров завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Алибек Амиров выступал в весовой категории до 55 килограммов. В первом бою первенства он победил спортсмена из Греции Василиоса Рафаила Папагеоргиу. В четвертьфинале Амиров оказался сильнее чеха Филипа Бартосика. В полуфинале представитель Московской области одолел борца из Азербайджана Эльмир Алиев, а в финальной схватке одержал победу над Кобой Карумидзе из Грузии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что третье место в весовой категории до 55 килограммов поделили Араик Топалян из Армении и Эльмир Алиев из Азербайджана.

Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет проходит в столице Албании Тиране с 8 по 14 марта.

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#подмосковье
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В Подмосковье стартовал набор волонтёров для голосования по благоустройству
14 марта 2025, 12:49

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Набор добровольцев для помощи в проведении Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, стартовал в Московской области, заявки принимаются до 14 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного Минблагоустройства.
«В прошлом году голосовании приняли участие более 855 тысяч человек. С помощью голосования жители сами могут решить, как именно благоустроить свой населённый пункт: обновить центральную площадь или другое общественное пространство, построить скейт-парк или установить новую детскую площадку», — рассказал заместитель председателя областного правительства— министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
За четыре года волонтёрами Всероссийского голосования по благоустройству стали по всей стране около 350 тысяч человек.

«Ни одно крупное и важное мероприятие на территории Подмосковья не обходится без наших волонтеров. В этом году они уже в пятый раз помогут в организации голосования: будут рассказывать жителям о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как сделать свой выбор на специальном портале», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Стать волонтёром может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на платформе volonter.mosreg.ru, а потом на сайте Добро.рф.

Голосование за благоустройство будет проходить сайте za.gorodsreda.ru с с 21 апреля по 12 июня.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им обеспечивают страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, а также помощь в организации мероприятий, методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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В Подмосковье проведут экопутешествие в честь Дня дикой природы
14 марта 2025, 12:28

Фото: istockphoto.com/benkrut

Расположенный в Подмосковье национальный парк «Лосиный остров» вошёл в программу Росмолодёжи и Движения Первых «Больше, чем путешествие, в честь Дня дикой природы там проведут мини-экспедицию для школьников и студентов.
«Участники похода увидят Верхнеяузский водно-болотный комплекс, «Оленью тропу», Костровище, Березовую рощу. У ребят появится возможность освоить базовые туристические навыки, познакомиться с природным наследием региона и принять участие в его сохранении», — говорится в сообщении.
Всего походы для молодёжи проведут в семи федеральных заповедниках. Помимо подмосковного «Лосиного острова», это национальный парк «Угра» в Калужской области, «Смоленское Поозерье» в Смоленской области, национальный парк «Мещера» во Владимирской области, Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина в Самарской области, национальный парк «Красноярские Столбы» и Сочинский национальный парк.

Подробнее об экопутешествиях в честь Дня дикой природы можно узнать по ссылке.

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В Дзержинском провели молебен во здравие работников ФСИН
14 марта 2025, 12:09

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО

Молебен за здравие работников уголовно-исполнительной системы провели в храме Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря в подмосковном Дзержинском. Богослужение было приурочено ко Дню работника уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба областного главка ФСИН.
«Молебен совершил епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря Мефодий», — отмечается в сообщении.
Богослужение посетили начальники территориальных органов ФСИН России и руководитель ФСИН Аркадий Гостев. Для гостей монастыря провели экскурсию и показали обновлённые интерьеры храма преподобного Пимена Угрешского. А Аркадий Гостев вручил ведомственные награды всем, кто принимал активное участие в реставрации церкви.

Отмечается, что храм преподобного Пимена Угрешского, в котором проходил молебен, был построен в 2002 году на средства сотрудников уголовно-исправительной системы в память об их коллегах, погибших при исполнении долга.

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#церковь
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В Подмосковье построят ещё пять переходов через д/ж пути
14 марта 2025, 11:50

Фото: пресс-служба правительства МО

Современные пешеходные переходы через железную дорогу построят до года текущего года в Одинцовском округе, Лобне и Люберцах, а в будущем году — в Раменском, работа проводится для повышения безопасности на объектах ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Люди подчас подвергают себя риску и переходят прямо по путям. Чтобы изменить ситуацию, стараемся строить современные пешеходные переходы. Акцент не только на безопасности, но и удобстве: переходы оборудуются лифтами и пандусами. С 2022 года мы построили семь таких переходов: в Химках, Ленинском, Истре, Люберцах, Раменском, Реутове и Серпухове. В этом году планируется запустить переходы в Лобне, Люберцах и Одинцове», — сказал Андрей Воробьёв.
Разноуровневый переход у ж/д станции Малаховка в округе Люберцы находится на финальной стадии строительства, работы по нему должны быть завершены во втором квартале.

Новые пешеходный переход в Лобне, расположенный рядом с Кольцевой улицей, планируется сдать в июне. А в четвёртом квартале текущего года должны быть построены два перехода в Одинцовском округе — в районе ЖК «Рублёвский» и рядом с улицами Вокзальная и Баковская.

Кроме того, во втором полугодии 2026 года в эксплуатацию планируется сдать переход над ж/д путями между станциями Удельная и Быково в Раменском округе.

Глава региона подчеркнул, что строительство современных удобных пешеходных переходов на железной дороге является крайне важной работой, и она будет продолжаться.

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