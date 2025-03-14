В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолет — видео

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В аэропорту Денвера в США загорелся пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. Об этом сообщает Mash.
«Самолет авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера. Пассажиров эвакуируют по надувным трапам», — пишут в telegram—канале.
Взлетно—посадочная полоса воздушной гавани затянута дымом. По предварительной информации, причиной происшествия стало возгорание реактивного топлива. Пламя охватило область возле двигателя. В момент тушения пожара пассажиры спасались на крыле самолета.
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