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Учительница вовлекла школьников в переписку со странным и опасным заключённым

Фото: istockphoto/OlFedv

Фото: istockphoto/OlFedv

Пользователь ресурса Reddit, сочетающего в себе черты социальной сети и форума, рассказал историю из своего школьного прошлого о том, как учительница французского языка вовлекла его и его одноклассников в переписку с заключённым. Затея оказалась довольно пугающей.
Преподавательница считала, что для совершенствования французского языка её ученикам пойдёт на пользу живое общение, рассказывает молодой человек с ником Funny-Blacksmith8868. Она дала им адрес заключённого из Франции, отбывающего срок в одной из тюрем штата Колорадо.

Идея показалась ребятам интересной и они начали переписываться с преступником по имени Максим. Тогда школьники, как и их учительница, не задумывались о том, что такая затея может быть опасной.

Затем они выяснили, что Максим отбывал срок за отмывание денег мафии. Потом он начал вести себя довольно странно. Например, прислал учительнице поздравительную открытку с днём рождения, хотя она не говорила заключённому, когда родилась, и, конечно, не указывала свой обратный адрес. Каким-то образом Максим сам узнал все её данные, находясь в тюрьме.

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Незадолго до того, как француз должен был выйти на свободу, школьники и их преподавательница решили прекратить с ним всякое общение. А затем все вместе пережили несколько неприятных недель и даже месяцев, ожидая, что Максим может приехать, чтобы познакомиться со своими «друзьями по переписке» лично.

К счастью, история не имела никаких последствий. Вероятно, заключённый, развлекаясь, решил просто немного попугать своих респондентов. Сейчас Funny-Blacksmith8868 преподаёт в той же школе, которую заканчивал, и говорит, что тот давний случай научил его задумываться о возможных последствиях того или иного шага.

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#тюрьма
В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолет — видео
Mash: в аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолет
14 марта 2025, 04:21

Фото: iStock/rebius

В аэропорту Денвера в США загорелся пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. Об этом сообщает Mash.
«Самолет авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера. Пассажиров эвакуируют по надувным трапам», — пишут в telegram—канале.

Взлетно—посадочная полоса воздушной гавани затянута дымом. По предварительной информации, причиной происшествия стало возгорание реактивного топлива. Пламя охватило область возле двигателя. В момент тушения пожара пассажиры спасались на крыле самолета.

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На серпуховского маньяка завели новое уголовное дело
Суд рассматривает новое уголовное дело «серпуховского маньяка» Салтруковича
13 марта 2025, 16:53

Фото: istockphoto/simpson33

Приволжский суд Казани начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении «серпуховского маньяка» Олега Салтруковича — об угрозе применения насилия к представителю власти. Об этом сообщает «Татар-информ».
Как выяснило издание, следствие считает, что в 2021 году заключенный отправил письмо с угрозами расправиться с помощником прокурора в Приволжской райпрокуратуре, а также письмо с угрозами убийством, адресованные судье.

Старт судебного следствия неоднократно откладывался из-за того, что Салтрукович, будучи уроженцем Белоруссии, требовал предоставить переводчика, чтобы таким образом, вероятно, затянуть процесс.
«Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, в консульстве Белоруссии пояснили, что в стране официально признаны два языка — русский и белорусский, поэтому оказать помощь с переводом для суда они не могут, равно как и признать обоснованными претензии Салтруковича», — говорится в материале.
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«Жив и здоров, как всегда недоволен»: адвокат опроверг самоубийство Игоря Стрелкова
Адвокат Молохов опроверг сообщения о самоубийстве Игоря Стрелкова
13 марта 2025, 16:42

Игорь Стрелков (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Адвокат Александр Молохов опроверг сообщения о самоубийстве его клиента, бывшего главы Министерства обороны ДНР Игоря Стрелкова. По его словам, Стрелков жив и здоров, по-прежнему находится в колонии.
«По состоянию на час дня, когда я был у него в колонии, он был жив и здоров, хотя, как всегда, был чем-то недоволен», — поделился адвокат в беседе с RT.
Молохов добавил, что приезжал к начальнику колонии, поздравлял его с днем сотрудника уголовно-исполнительной системы. В разговоре с «Газетой.Ru» адвокат посоветовал поменьше обращать внимание на заявления иноагента Александра Невзорова.
«Все было спокойно, вокруг вовсю наливали. Гиркин собирался в баню и не собирался покончить жизнь самоубийством. Советую поменьше слушать господина Невзорова», — подчеркнул юрист.
Фейк о смерти Стрелкова распространил иноагент Александр Невзоров* в Telegram. К публикации он приложил фото 2016 года, не имеющее никакого отношения к Стрелкову, а также якобы предсмертную записку.

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* Невзоров А.Г. признан СМИ — иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.04.2022.
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112: В Махачкале БТР раздавил легковой автомобиль вместе с водителем
13 марта 2025, 16:32

Фото: iStock/ Aleksei Andreev

В Махачкале бронетранспортер (БТР) раздавил машину «Лада». Водитель легкового автомобиля погиб, сообщил Телеграм-канал «112».
По информации Baza, инцидент происзошел на Карабудахкентском шоссе.

«Лада» остановилась у пешеходного перехода, а водитель БТР не заметил легковой автомобиль и буквально переехал машину.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и военной полиции. Причины дорожно-транспортного происшествия еще уточняются.

Ранее сообщалось, что бывшая проститутка нашла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире в Питере. Отмечалось, что 59-летняя Галина ранее привлекалась по статье за проституцию.

Женщина проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.

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«Международный розыск и арест имущества»: юрист раскрыл, что грозит стримеру Меллстрою
Юрист Русяев: Меллстрою может грозить международный розыск и арест имущества
13 марта 2025, 16:25

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Стримеру Меллстрою может грозить международный розыск и арест имущества, если обвинения в уклонении от налогов и легализации денежных средств подтвердятся. Об этом заявил юрист Илья Русяев.
По его словам, стримеру и его семье могут заморозить активы уже на стадии предварительного расследования — автомобили и недвижимость, купленные за криптовалюту и оформленные на третьих лиц.
«Семья Меллстроя уже покинула Россию, что может повлиять на ход расследования. В случае признания их уклоняющимися от следствия суд вправе заочно выдать санкции на арест и объявить их в международный розыск. Однако даже если обвиняемые не вернутся в страну, имущество, оставшееся на территории РФ, все равно может быть изъято», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Русяев добавил, что сейчас судьба Меллстроя и его родни зависит от результатов расследования. Если обвинения подтвердятся, он может потерять все материальное имущество в России и попасть под уголовное преследование.

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