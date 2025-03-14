Учительница вовлекла школьников в переписку со странным и опасным заключённым

Фото: istockphoto/OlFedv
Пользователь ресурса Reddit, сочетающего в себе черты социальной сети и форума, рассказал историю из своего школьного прошлого о том, как учительница французского языка вовлекла его и его одноклассников в переписку с заключённым. Затея оказалась довольно пугающей.
Преподавательница считала, что для совершенствования французского языка её ученикам пойдёт на пользу живое общение, рассказывает молодой человек с ником Funny-Blacksmith8868. Она дала им адрес заключённого из Франции, отбывающего срок в одной из тюрем штата Колорадо.
Идея показалась ребятам интересной и они начали переписываться с преступником по имени Максим. Тогда школьники, как и их учительница, не задумывались о том, что такая затея может быть опасной.
Затем они выяснили, что Максим отбывал срок за отмывание денег мафии. Потом он начал вести себя довольно странно. Например, прислал учительнице поздравительную открытку с днём рождения, хотя она не говорила заключённому, когда родилась, и, конечно, не указывала свой обратный адрес. Каким-то образом Максим сам узнал все её данные, находясь в тюрьме.
Фото: istockphoto/FOTOKITA
Незадолго до того, как француз должен был выйти на свободу, школьники и их преподавательница решили прекратить с ним всякое общение. А затем все вместе пережили несколько неприятных недель и даже месяцев, ожидая, что Максим может приехать, чтобы познакомиться со своими «друзьями по переписке» лично.
К счастью, история не имела никаких последствий. Вероятно, заключённый, развлекаясь, решил просто немного попугать своих респондентов. Сейчас Funny-Blacksmith8868 преподаёт в той же школе, которую заканчивал, и говорит, что тот давний случай научил его задумываться о возможных последствиях того или иного шага.
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Идея показалась ребятам интересной и они начали переписываться с преступником по имени Максим. Тогда школьники, как и их учительница, не задумывались о том, что такая затея может быть опасной.
Затем они выяснили, что Максим отбывал срок за отмывание денег мафии. Потом он начал вести себя довольно странно. Например, прислал учительнице поздравительную открытку с днём рождения, хотя она не говорила заключённому, когда родилась, и, конечно, не указывала свой обратный адрес. Каким-то образом Максим сам узнал все её данные, находясь в тюрьме.
Фото: istockphoto/FOTOKITA
Незадолго до того, как француз должен был выйти на свободу, школьники и их преподавательница решили прекратить с ним всякое общение. А затем все вместе пережили несколько неприятных недель и даже месяцев, ожидая, что Максим может приехать, чтобы познакомиться со своими «друзьями по переписке» лично.
К счастью, история не имела никаких последствий. Вероятно, заключённый, развлекаясь, решил просто немного попугать своих респондентов. Сейчас Funny-Blacksmith8868 преподаёт в той же школе, которую заканчивал, и говорит, что тот давний случай научил его задумываться о возможных последствиях того или иного шага.
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Александр Бойцов