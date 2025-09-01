Житель Ступина вырастил на своём огороде более 130 кустов конопли

01 сентября 2025, 09:10

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 49-летнего ранее судимого мужчину, который выращивал коноплю на своём дачном участке в городском округе Ступино. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Для культивации запрещённых растений мужчина использовал две теплицы, установленные на участке, а собранный «урожай» сушил и хранил в гараже и на чердаке дома.





«На месте полицейские обнаружили более 130 кустов конопли. Причём большая часть из них была уже срезана и сушилась в помещениях», — отмечается в сообщении.