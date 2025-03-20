В Подмосковье пенсионерка пять дней провела в квартире с телом мужа

Открыта регистрация на второй сезон проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Подмосковья смогут участвовать в конкурсе для тренеров, а также в спортивных и образовательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба платформы и национального проекта «Молодежь и дети».