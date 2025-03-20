В Подмосковье пенсионерка пять дней провела в квартире с телом мужа

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В Подмосковье пенсионерка провела пять дней в квартире с телом супруга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент произошел в Протвино, где проживала семейная пара бывших физиков-ядерщиков. Связь с ними пропала 8 марта и только 17 марта родственники смогли попасть в квартиру. Там они обнаружили мужчину без признаков жизни и его супругу в тяжелом состоянии.
По предварительному заключению экспертов, мужчина скончался 12 или 13 марта от сердечного приступа. Предположительно, его жена потеряла сознание, когда обнаружила бездыханное тело мужа. В итоге она не смогла вызвать помощь, проведя несколько суток в таком состоянии.
С истощением и обезвоживанием её доставили в больницу, где врачи сейчас борются за ее жизнь.
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По предварительному заключению экспертов, мужчина скончался 12 или 13 марта от сердечного приступа. Предположительно, его жена потеряла сознание, когда обнаружила бездыханное тело мужа. В итоге она не смогла вызвать помощь, проведя несколько суток в таком состоянии.
С истощением и обезвоживанием её доставили в больницу, где врачи сейчас борются за ее жизнь.
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Дайана Хусинова