Ветеранов поздравят с Днём Победы во дворах подмосковных жилых домов
Во дворах жилых домов в Подмосковья ветеранов Великой Отечественной войны поздравят с Днём Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Каждый год в преддверии 9 Мая во всех муниципалитетах региона проходят праздничные концерты, патриотические акции, высадки деревьев, возложения цветов к Вечному огню и памятникам воинам-освободителям.
«В этом году жителей и гостей Подмосковья ждут во дворах выступления творческих коллективов с песнями и стихами военных лет; хореографические композиции; выездные поздравления от волонтёров прямо под окнами ветеранов и полевая кухня», – отметили в ведомстве.
Так, в двух округах состоятся адресные концерты для участников войны: во дворе дома №18 на улице Горького во Фрязине и под окнами дома №5 на улице Заозёрной во Власихе.
В министерстве пригласили присоединиться к празднованию всех желающих. Там пообещали, что каждый двор наполнится музыкой Победы, благодарностью и памятью о тех, кто подарил нам мирное небо.