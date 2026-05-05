Ветеранов поздравят с Днём Победы во дворах подмосковных жилых домов

05 мая 2026, 14:15

Во дворах жилых домов в Подмосковья ветеранов Великой Отечественной войны поздравят с Днём Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Каждый год в преддверии 9 Мая во всех муниципалитетах региона проходят праздничные концерты, патриотические акции, высадки деревьев, возложения цветов к Вечному огню и памятникам воинам-освободителям.

«В этом году жителей и гостей Подмосковья ждут во дворах выступления творческих коллективов с песнями и стихами военных лет; хореографические композиции; выездные поздравления от волонтёров прямо под окнами ветеранов и полевая кухня», – отметили в ведомстве.