В российском регионе ребёнок, управлявший питбайком, погиб под колёсами иномарки
В Уфе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 12-летний подросток. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Инцидент произошёл на пересечении улицы Башкирской Кавдивизии и бульвара Героев Труда. По предварительной информации, несовершеннолетний управлял питбайком марки «Кайо» и столкнулся с автомобилем «Инфинити», за рулём которого находилась 29-летняя женщина.
«В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — пояснили в ГАИ.В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
