В российском регионе ребёнок, управлявший питбайком, погиб под колёсами иномарки

26 августа 2025, 16:35

В Уфе 12-летний мальчик разбился насмерть на питбайке в столкновении с иномаркой

Фото: Госавтоинспекция Уфы

В Уфе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 12-летний подросток. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.





Инцидент произошёл на пересечении улицы Башкирской Кавдивизии и бульвара Героев Труда. По предварительной информации, несовершеннолетний управлял питбайком марки «Кайо» и столкнулся с автомобилем «Инфинити», за рулём которого находилась 29-летняя женщина.

«В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — пояснили в ГАИ.

