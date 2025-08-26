Движение электричек на Савёловском направлении встало из-за несчастного случая
На Савёловском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошёл инцидент со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Несчастный случай, закончившийся смертью человека, произошёл вблизи остановочного пункта Дегунино. По предварительным данным, человек был смертельно травмирован проходящим поездом. Предварительной причиной инцидента стало нарушение правил нахождения на железнодорожных путях.
В связи с проведением необходимых мероприятий с участием медиков и правоохранительных органов движение пригородных поездов Савёловского направления в сторону области и по линии МЦД-1 в сторону Лобни было приостановлено. Возможны задержки и в обратном направлении. В пресс-службе железной дороги принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и сообщили о принятии мер для минимизации задержек в движении.
