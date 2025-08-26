Движение электричек на Савёловском направлении встало из-за несчастного случая

26 августа 2025, 17:16

На Савёловском направлении МЖД произошёл инцидент со смертельным исходом

Фото: Istock/Yury Karamanenko

На Савёловском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошёл инцидент со смертельным исходом. ​Об этом сообщает пресс-служба ведомства.