В Подмосковье пересчитают гадюк

04 мая 2026, 15:29

Исследования по оценке численности и состояния популяции гадюк проведут в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.





Такие исследования помогают понять, нуждается ли вид в принятии мер по его сохранению или восстановлению.





«Гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области. Её охраняют как редкий вид», — отмечается в сообщении.