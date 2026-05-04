Достижения.рф

В Подмосковье пересчитают гадюк

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Исследования по оценке численности и состояния популяции гадюк проведут в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.



Такие исследования помогают понять, нуждается ли вид в принятии мер по его сохранению или восстановлению.

«Гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области. Её охраняют как редкий вид», — отмечается в сообщении.
Эти змеи встречаются по всей области, но более распространены в северной части. Гадюки живут по берегам водоёмов, в смешанных лесах с полянами и болотами, питаются мелкими грызунами, в том числе теми, которые вредят сельскому хозяйству. Главную угрозу существованию этого вида несут осушения болот и уничтожение людьми.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0