В Подольске волонтёры собрали около 200 кг корма для приютских животных
Благотворительную акцию «Большая помощь маленькому другу» провели в Подольске в конце ноября. За пять дней её участники собрали в местном Волонтёрском центре около 200 килограммов кормов для животных, содержащихся в приютах. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В сборе приняли участие как члены волонтёрского сообщества, так и студенты колледжей Подольска и неравнодушные местные жители. Помимо корма, они приносили игрушки и медикаменты.
«Я с детства люблю животных и всегда стараюсь помогать тем, кто в этом нуждается. В наш колледж неоднократно приходили подольские волонтёры и рассказывали о том, как важно заботиться о четвероногих друзьях. Уверена, что даже небольшая поддержка может сделать жизнь животных лучше», — рассказала одна из участниц акции, первокурсница «Московского областного современного колледжа» Юлия Скворцова.Всё, что удалось собрать в ходе акции, доставят в окружные приюты для животных.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Им предоставляют гранты для реализации проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО, а также методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.