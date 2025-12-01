В Подольске волонтёры собрали около 200 кг корма для приютских животных

01 декабря 2025, 09:33

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Благотворительную акцию «Большая помощь маленькому другу» провели в Подольске в конце ноября. За пять дней её участники собрали в местном Волонтёрском центре около 200 килограммов кормов для животных, содержащихся в приютах. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В сборе приняли участие как члены волонтёрского сообщества, так и студенты колледжей Подольска и неравнодушные местные жители. Помимо корма, они приносили игрушки и медикаменты.





«Я с детства люблю животных и всегда стараюсь помогать тем, кто в этом нуждается. В наш колледж неоднократно приходили подольские волонтёры и рассказывали о том, как важно заботиться о четвероногих друзьях. Уверена, что даже небольшая поддержка может сделать жизнь животных лучше», — рассказала одна из участниц акции, первокурсница «Московского областного современного колледжа» Юлия Скворцова.