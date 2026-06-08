В Подмосковье планируют за год обновить свыше 1200 километров дорог

08 июня 2026, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году обновят более 1200 километров дорог. Реализацию программы ремонта дорожной сети обсудили на еженедельном совещании Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.





Губернатор напомнил, что летом по традиции идут активные работы по ремонту, обновлению и наведению чистоты.

«Программа в этом году большая по объёму: более 1100 километров просто ремонтируем и почти 140 километров ремонтируем капитально. Заметная доля работ по региональным дорогам приходится на Коломну, Волоколамск, Луховицы, Егорьевск, Ступино и другие территории. Особое внимание – центральным улицам. Мы решили, что модернизация должна быть комплексной, то есть не только покрытия проезжей части, но также тротуара, остановочных павильонов и других элементов», – отметил Воробьёв.