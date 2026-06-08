В Подмосковье планируют за год обновить свыше 1200 километров дорог
В Московской области в этом году обновят более 1200 километров дорог. Реализацию программы ремонта дорожной сети обсудили на еженедельном совещании Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.
Губернатор напомнил, что летом по традиции идут активные работы по ремонту, обновлению и наведению чистоты.
«Программа в этом году большая по объёму: более 1100 километров просто ремонтируем и почти 140 километров ремонтируем капитально. Заметная доля работ по региональным дорогам приходится на Коломну, Волоколамск, Луховицы, Егорьевск, Ступино и другие территории. Особое внимание – центральным улицам. Мы решили, что модернизация должна быть комплексной, то есть не только покрытия проезжей части, но также тротуара, остановочных павильонов и других элементов», – отметил Воробьёв.Суммарная протяжённость федеральных, региональных и муниципальных дорог Подмосковья – 45 000 километров. Их обслуживает более 4600 человек и свыше 7100 единиц спецтехники.
Большая часть работ в 2026-м приходится на текущий ремонт дорог – 1296 участков (1143 километра). 246 объектов (139 километров) и 20 мостов отремонтируют капитально.
С июня в Подмосковье полностью перешли на выявление ям на дорогах с помощью искусственного интеллекта. Раньше на ручное обследование и фиксацию ямы у специалиста уходило около пяти минут, а объезжали дороги примерно раз в месяц. Теперь «умные» камеры, установленные на автомобилях, выявляют дефекты во время движения. Дорожную сеть обследуют каждые 10 дней.