В Подмосковье по «гаражной амнистии» зарегистрировали более 4,2 тыс. объектов
Свыше 4,2 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области за первые шесть месяцев текущего года по «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
«Гаражная амнистия» означает прощённое и бесплатное оформление в собственность гаража и земельного участка, который он занимает.
«Всего с начала действия «гаражной амнистии», которая вступила в силу почти четыре года назад, в Московской области оформили 29,2 тыс. объектов: 9,2 тыс. гаражей и 20,1 тыс. участков общей площадью 506,5 тыс. квадратных метров», — отметил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.В министерстве уточнили, что за два квартала 2025 года в Подмосковье по гаражной амнистии оформили 4234 объекта недвижимости. Из них 1354 гаража и 2880 земельных участков. Общая площадь участков составила 80 тысяч кв. м.