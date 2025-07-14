В Подмосковье по «гаражной амнистии» зарегистрировали более 4,2 тыс. объектов

14 июля 2025, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 4,2 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области за первые шесть месяцев текущего года по «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.





«Гаражная амнистия» означает прощённое и бесплатное оформление в собственность гаража и земельного участка, который он занимает.





«Всего с начала действия «гаражной амнистии», которая вступила в силу почти четыре года назад, в Московской области оформили 29,2 тыс. объектов: 9,2 тыс. гаражей и 20,1 тыс. участков общей площадью 506,5 тыс. квадратных метров», — отметил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.