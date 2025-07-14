Раменские ветераны привели в порядок могилы бойцов на Дементьевском кладбище
Ветераны боевых действий, члены Раменского отделения «Боевого братства» привели в порядок места захоронения погибших в зоне спецоперации. Они убрали траву в местах упокоения участников СВО на Дементьевском кладбище, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Это не просто наведение порядка, а ещё и выражение признательности и почтения тем, кто с честью и достоинством защищал Родину. Помнить о тех, кто погиб, защищая Отечество, – наш долг. История учит нас, что мир и свобода не даются легко, и за них порой приходится платить самую высокую цену», – отметил руководитель Раменского отделения «Боевого братства» Алексей Колмогоров.Ветеранов боевых действий поблагодарил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Он также подчеркнул, что ветераны боевых действий отдали дань уважения землякам, погибшим за Россию.