Раменские ветераны привели в порядок могилы бойцов на Дементьевском кладбище

Фото: Раменский медиацентр

Ветераны боевых действий, члены Раменского отделения «Боевого братства» привели в порядок места захоронения погибших в зоне спецоперации. Они убрали траву в местах упокоения участников СВО на Дементьевском кладбище, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



«Это не просто наведение порядка, а ещё и выражение признательности и почтения тем, кто с честью и достоинством защищал Родину. Помнить о тех, кто погиб, защищая Отечество, – наш долг. История учит нас, что мир и свобода не даются легко, и за них порой приходится платить самую высокую цену», – отметил руководитель Раменского отделения «Боевого братства» Алексей Колмогоров.
Фото: Раменский медиацентр
Ветеранов боевых действий поблагодарил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Он также подчеркнул, что ветераны боевых действий отдали дань уважения землякам, погибшим за Россию.


Лора Луганская

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