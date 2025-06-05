В Подмосковье по программе ОСВВ отлавливают и чипируют бездомных собак

На территории Подмосковья осуществляется контроль численности безнадзорных животных с применением программы ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Собаки, прошедшие все необходимые процедуры, возвращаются в среду обитания и отмечаются жёлтой биркой на ухе. Если животное не имеет такой бирки, оно подлежит отлову и доставке в пункт временного содержания для проведения ветеринарного осмотра и необходимых процедур.
При наличии чипа специалисты с помощью сканера определяют владельца и сообщают ему, где можно забрать питомца. В случае отсутствия чипа собака проходит карантин, обрабатывается от паразитов, вакцинируется, стерилизуется или кастрируется, а также получает микрочип. После оценки поведения ветеринарами, если животное не проявляет агрессии, его выпускают обратно в привычную среду обитания.
В министерстве напомнили, что в регионе работает круглосуточный колл-центр для сообщений о бездомных животных — 8 (800) 550-65-22. Также круглосуточно можно узнать адрес ближайшей государственной ветеринарной клиники и записаться на приём для чипирования и регистрации домашнего питомца по телефону +7 (495) 668-01-25.
Согласно постановлению Правительства Московской области от 1 сентября 2023 года, регистрация собак в регионе является обязательной, для других животных — по желанию владельцев.