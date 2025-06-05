В Подмосковье по программе ОСВВ отлавливают и чипируют бездомных собак

05 июня 2025, 17:52

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На территории Подмосковья осуществляется контроль численности безнадзорных животных с применением программы ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.