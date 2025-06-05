В Подмосковье выпустили плейлист летних песен
Плейлист проекта «Лето в Подмосковье» появился в популярном музыкальном сервисе, в него вошли более ста песен — от лиричных баллад до энергичных танцевальных треков.
Для любителей музыкального летнего отдыха в плейлисте собрали как самые актуальные популярные композиции, так и нестареющие хиты прошлых лет — 90-х и нулевых, а также только завоёвывающие популярность новинки.
Многие из дебютантов, чьи песни вошли в плейлист «Лето в Подмосковье», относятся к направлению «новых добрых», которых отличают теплые мелодии душевные тексты.
Всего в плейлисте, который поможет создать отличное летнее настроение, собрано 109 песен. Общая продолжительность музыкального «Лета в Подмосковье» составляет пять с половиной часов.
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