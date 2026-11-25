В Люберцах восстановили фасадную плиту в пострадавшем от дрона доме
Фасадную плиту восстановили в пострадавшем от атаки беспилотника 25-этажном доме №4, корпус 1 по улице Лётчика Ларюшина в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Восстановление фасадной плиты стало самой сложной частью ремонта, так как дрон попал в квартиру на 15-м этаже, и нужно было рассчитать нагрузку так, чтобы конструкция здания сохранила устойчивость. Ход работ проверил глава округа Владимир Волков.
«Сейчас капитальный ремонт ведётся в четырёх квартирах. В самой пострадавшей — квартире № 146 — уже восстановили повреждённые межкомнатные стены и приступили к внутренней отделке», — сказал Волков.Он также отметил, что все работы проводит за свой счёт ГК «ПИК». Завершить ремонт во всех квартирах планируют до 27 декабря.
Ранее сообщалось, что предупреждения о беспилотной опасности жители Московской области могут получать через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.