В Подмосковье провели две редкие операции по установке эндопротезов локтей

20 ноября 2025, 22:02

Хирурги Наро-Фоминской больницы провели две редкие операции по протезированию головки лучевой кости. Сразу двух пациентов бригады скорой помощи доставили с тяжёлыми травмами рук, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Первой пациентке, 66-летней женщине, диагностирован оскольчатый перелом головки лучевой кости. У второго, 55-летнего мужчины, нашли многочисленные сложные переломы руки. Обе травмы были получены из-за неудачных падений.

«При таких травмах крайне сложно стабилизировать перелом пластинами – выполнить так называемый остеосинтез. Поэтому было решено провести протезирование головки лучевой кости. Такое вмешательство требует высокой точности и опыта врачей. Во время операции удаляются костные осколки и устанавливается эндопротез лучевой кости», – объяснил заведующий травматологическим отделением Тавриз Аббасов.