В Подмосковье провели две редкие операции по установке эндопротезов локтей
Хирурги Наро-Фоминской больницы провели две редкие операции по протезированию головки лучевой кости. Сразу двух пациентов бригады скорой помощи доставили с тяжёлыми травмами рук, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Первой пациентке, 66-летней женщине, диагностирован оскольчатый перелом головки лучевой кости. У второго, 55-летнего мужчины, нашли многочисленные сложные переломы руки. Обе травмы были получены из-за неудачных падений.
«При таких травмах крайне сложно стабилизировать перелом пластинами – выполнить так называемый остеосинтез. Поэтому было решено провести протезирование головки лучевой кости. Такое вмешательство требует высокой точности и опыта врачей. Во время операции удаляются костные осколки и устанавливается эндопротез лучевой кости», – объяснил заведующий травматологическим отделением Тавриз Аббасов.
Преимущество этой методики – полное восстановление функции локтевого сустава в кратчайшие сроки. После операции пациенты могут без ограничений сгибать, разгибать и руку и вращать ею.
Как отметил Аббасов, если бы вместо протезирования пациентам сделали традиционное удаление головки лучевой кости, это привело бы к ограничению движений.
Сейчас оба пациенты уже выписаны домой. В ближайшее время после реабилитации они смогут вернуться к привычной активности.